Обозреватель зарегистрированной в Гонконге Asia Times Дэвид Голдман заявил, что Байден попал в ситуацию, когда он вынужден искать выход из «украинской западни». По мнению автора, серия просчётов на Украине привела США к двойному бедствию: рецессии в стране и второму по счёту за несколько месяцев стратегическому унижению.

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Голдман отмечает, что американская экономика второй год подряд демонстрирует спад по объёму ВВП, строительства, уровня реальных зарплат и рост инфляции. Всё это происходит на фоне резкого подорожания ресурсов и продовольствия. Чтобы сдержать инфляцию, американцам приходится снижать потребление.

Автор статьи называет смехотворными заявления Байдена о том, что российская экономика сократилась наполовину. Этому противоречит хотя бы то, что Россия с начала спецоперации за 100 дне заработала €93 млрд от экспорта энергоресурсов. Китай и Индия на выгодных условиях сейчас покупают российское топливо, тогда как США и их союзники платят высокую цену.

Ещё более страшным сценарием автор статьи называет «финансовую катастрофу» в странах G7, особенно в Италии и Японии из-за долговой нагрузки на центробанки стран. Что же касается украинского кризиса, то тут автор статьи обратил внимание на недооценку Вашингтоном возможностей российской армии.

Голдман называет «унижением» мирное решение вопроса с территориальными уступками Киева, к чему сейчас ведёт изменившаяся риторика союзников США.