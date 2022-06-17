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59 минут назад

Шольц считает "абсолютно необходимыми" прямые переговоры с Россией

ТАСС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц уверен в том, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным необходимы, будет продолжать поддерживать контакты. Такое заявление он сделал в пятницу агентству DPA.

Шольц высказался о переговорах с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Говорить с Путиным абсолютно необходимо, - сказал он, комментируя конфликт на Украине. - Я продолжу это делать, как и французский президент [Эмманюэль Макрон]".

Канцлер напомнил, что ФРГ пообещала Украине гаубицы и другое вооружение.

"Оно поступит своевременно", - добавил он, не уточнив даты. Шольц также в очередной раз заявил, что никто не может диктовать Украине условия мира.

В четверг Шольц вместе с лидерами Франции, Италии и Румынии посетил Киев, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

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