Шольц высказался о переговорах с Россией

Канцлер ФРГ Олаф Шольц уверен в том, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным необходимы, будет продолжать поддерживать контакты. Такое заявление он сделал в пятницу агентству DPA .

"Говорить с Путиным абсолютно необходимо, - сказал он, комментируя конфликт на Украине. - Я продолжу это делать, как и французский президент [ Эмманюэль Макрон ]".

"Оно поступит своевременно", - добавил он, не уточнив даты. Шольц также в очередной раз заявил, что никто не может диктовать Украине условия мира.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.