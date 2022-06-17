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11 минут назад

В Италии выявили более 70 случаев оспы обезьян

Lenta.ru

На территории Италии в настоящий момент выявлено более 70 случаев заболевания оспой обезьян. Об этом сообщил глава управления по предупреждению заболеваний минздрава страны Джованни Рецца, передает РИА Новости.

В Италии выявили более 70 случаев оспы обезьян
Фото: Flavio Lo Scalzo / ReutersFlavio Lo Scalzo / Reuters

Чиновник сообщил о 71 случае оспы обезьян.

«Фактически их немного, но важно следить за тем, чтобы не росло распространение, а для этого необходимо следовать некоторым простым рекомендациям», — заявил Рецца.

Он также обратил внимание на то, что симптомы заболевания проявляются в течение двух-трех недель, а очаги ограничены географически.

Он добавил, что в качестве симптомов выступают сыпь и в ряде случаев повышенная температура, боль в мышцах и утомляемость.

«Тем не менее симптомы, как правило, довольно легкие», — отметил чиновник итальянского минздрава.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовет чрезвычайный комитет для оценки глобальной опасности вспышки оспы обезьян, заседание назначено на 23 июня. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что по сравнению с предыдущими вспышками нынешняя версия вируса оспы ведет себя необычно, поэтому вирусологам стоит обратить на это особое внимание.

В мире,ВОЗ,
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