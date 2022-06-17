В Италии выявили более 70 случаев оспы обезьян

На территории Италии в настоящий момент выявлено более 70 случаев заболевания оспой обезьян. Об этом сообщил глава управления по предупреждению заболеваний минздрава страны Джованни Рецца, передает РИА Новости.

Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters Flavio Lo Scalzo / Reuters

Чиновник сообщил о 71 случае оспы обезьян.

«Фактически их немного, но важно следить за тем, чтобы не росло распространение, а для этого необходимо следовать некоторым простым рекомендациям», — заявил Рецца.

Он также обратил внимание на то, что симптомы заболевания проявляются в течение двух-трех недель, а очаги ограничены географически.

Он добавил, что в качестве симптомов выступают сыпь и в ряде случаев повышенная температура, боль в мышцах и утомляемость.

«Тем не менее симптомы, как правило, довольно легкие», — отметил чиновник итальянского минздрава.