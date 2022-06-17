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36 минут назад

Пентагон отчитался о предоставленной Киеву военной помощи

Алиса Селезнёва

Киеву предоставлена помощь на сумму 6,3 млрд долларов, из которых 5,6 млрд было выделено с начала российской военной операции на Украине. Об этом говорится в отчете военного ведомства США.

Пентагон отчитался о предоставленной Киеву военной помощи
Фото: U.S. Air Force / Mauricio CampinoU.S. Air Force / Mauricio Campino

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом глава государства констатировал, что не существовало ни одного шанса решить проблему Донбасса мирным путем, а если бы он был, то Россия бы его использовала.

При этом Вашингтон потратил на военное финансирование Украины уже более 6 млрд долларов.

«Соединенные Штаты выделили Украине около 6,3 млрд долларов помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе около 5,6 млрд долларов с 24 февраля», - отмечается в отчете Пентагона.

По данным ведомства, уже оказанная Украине поддержка в военной сфере включает поставки: свыше 1,4 тысяч ПЗРК Stinger и 6,5 тысяч ПТРК Javelin, 20 вертолетов Ми-17, гаубиц, стрелкового оружия и более 50 миллионов патронов к нему, а также 75 000 комплектов бронежилетов и касок, беспилотников, защищенных систем связи, «химического, биологического, радиологического, ядерного защитного оборудования».

Отдельными пунктами в отчете выделены «коммерческие услуги спутниковой съемки» и «финансирование обучения, обслуживания и поддержки».

На Западе впервые назвали запрещенные для поставок Киеву виды оружия

28 апреля Палата представителей США проголосовала за принятие программы ленд-лиза для Украины, позже ее принял Сенат. Аналогичная программа действовала во время Второй Мировой войны и позволяла США поставлять союзникам боеприпасы, продовольствие и лекарства.

21 мая стало известно, что президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву $40 млрд. Было объявлено, что эти средства пойдут на вооружение, обучение и снабжение украинских военных.

В мире,Армия,Джозеф Байден,Владимир Путин,Пентагон,
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