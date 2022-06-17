Голограмму Зеленского в футболке "Переходи на темную сторону" показали в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам ежегодной технологической конференции в Париже в виде голограммы, пытаясь выдержать свое выступление в духе фильма "Звездные войны". Фотографии с форума опубликовал в пятницу советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.
"Для президентов необычно использовать голограмму для обращения к людям, но это не единственный аспект "Звездных войн", который мы применим на практике. Мы также победим империю", - процитировал Зеленского Геращенко.
На опубликованных им фотографиях видно, что на украинском президенте футболка в стиле "Звездных войн" с надписью "Переходи на темную сторону".
Зеленский старается использовать в своих выступлениях эпатажные сравнения. Обращаясь к парламенту и правительству Финляндии он, например, заявил, что страны Запада должны ввести такие санкции в отношении России, "которые запомнятся, как коктейли Молотова". Перед властями Франции Зеленский взывал к девизу "Свобода, равенство, братство", известному со времен Великой французской революции, а в парламенте Норвегии вспоминал викингов.