Голограмму Зеленского в футболке "Переходи на темную сторону" показали в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам ежегодной технологической конференции в Париже в виде голограммы, пытаясь выдержать свое выступление в духе фильма "Звездные войны". Фотографии с форума опубликовал в пятницу советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

"Для президентов необычно использовать голограмму для обращения к людям, но это не единственный аспект "Звездных войн", который мы применим на практике. Мы также победим империю", - процитировал Зеленского Геращенко.

t.me/Pravda_Gerashchenko

На опубликованных им фотографиях видно, что на украинском президенте футболка в стиле "Звездных войн" с надписью "Переходи на темную сторону".