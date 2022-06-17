В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+35° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
13 минут назад

Голограмму Зеленского в футболке "Переходи на темную сторону" показали на форуме в Париже

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам ежегодной технологической конференции в Париже в виде голограммы, пытаясь выдержать свое выступление в духе фильма "Звездные войны". Фотографии с форума опубликовал в пятницу советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

Голограмму Зеленского в футболке "Переходи на темную сторону" показали в Париже
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Для президентов необычно использовать голограмму для обращения к людям, но это не единственный аспект "Звездных войн", который мы применим на практике. Мы также победим империю", - процитировал Зеленского Геращенко.

t.me/Pravda_Gerashchenko

На опубликованных им фотографиях видно, что на украинском президенте футболка в стиле "Звездных войн" с надписью "Переходи на темную сторону".

Зеленский старается использовать в своих выступлениях эпатажные сравнения. Обращаясь к парламенту и правительству Финляндии он, например, заявил, что страны Запада должны ввести такие санкции в отношении России, "которые запомнятся, как коктейли Молотова". Перед властями Франции Зеленский взывал к девизу "Свобода, равенство, братство", известному со времен Великой французской революции, а в парламенте Норвегии вспоминал викингов.

В мире,Антон Геращенко,Владимир Зеленский,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители