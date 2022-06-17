Меркель назвала неочевидную причину конфликта на Украине

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала свою отставку с поста главы немецкого правительства возможной причиной конфликта на Украине. Об этом политик рассказала в интервью агентству RND.
«Мой уход мог внести вклад в это, как, например, выборы во Франции, вывод войск из Афганистана или ступор в реализации Минского соглашения», — заявила Ангела Меркель.
Ранее Конституционный суд Германии признал виновной экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель в нарушении прав партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Бывший немецкий лидер призвала пересмотреть результаты выборов премьера в федеральной земле Тюрингия. Глава региона был избран при участии АдГ, что вызвало скандал в ФРГ.