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45 минут назад

Меркель назвала неочевидную причину конфликта на Украине

Lenta.ru

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала свою отставку с поста главы немецкого правительства возможной причиной конфликта на Украине. Об этом политик рассказала в интервью агентству RND.

Меркель назвала неочевидную причину конфликта на Украине
Фото: Annegret Hilse / ReutersAnnegret Hilse / Reuters

«Мой уход мог внести вклад в это, как, например, выборы во Франции, вывод войск из Афганистана или ступор в реализации Минского соглашения», — заявила Ангела Меркель.

Ранее Конституционный суд Германии признал виновной экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель в нарушении прав партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Бывший немецкий лидер призвала пересмотреть результаты выборов премьера в федеральной земле Тюрингия. Глава региона был избран при участии АдГ, что вызвало скандал в ФРГ.

В мире,Ангела Меркель,
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