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52 минуты назад

Босния и Герцеговина отказалась от введения санкции против России

Алиса Селезнёва

Босния и Герцеговина (БиГ) не будет вводить антироссийские санкции, для их принятия нужен консенсус в руководстве страны. Об этом заявил РИА Новости член президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик.

Балканская страна отказалась вводить санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Данное решение должно приниматься на уровне президиума БиГ, который состоит из трех членов, одним из которых являюсь я. И для того, чтобы решение было принято, должен быть достигнут консенсус и решение должно быть принято единогласно, чего не произойдет... Республика Сербская, чьим представителем я являюсь, против введения санкций против России, поэтому они не будут введены», - пояснил Додик.

Он подчеркнул, что введение санкций стало бы «настоящим абсурдом и абсолютно немыслимым прецедентом в мире», поскольку Россия является гарантом выполнения общего рамочного соглашение о мире в Боснии и Герцеговине (Дейтонского соглашения).

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, заблокировав в том числе активы Банка России и некоторых российских банков.

При этом Сербия отказалась присоединяться к санкциям. А власти Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) заявили, что не собираются отказываться от сотрудничества с Москвой.

В мире,Милорад Додик,Владимир Путин,Банк России,ЕС,
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