Балканская страна отказалась вводить санкции против России

Босния и Герцеговина (БиГ) не будет вводить антироссийские санкции, для их принятия нужен консенсус в руководстве страны. Об этом заявил РИА Новости член президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик.
«Данное решение должно приниматься на уровне президиума БиГ, который состоит из трех членов, одним из которых являюсь я. И для того, чтобы решение было принято, должен быть достигнут консенсус и решение должно быть принято единогласно, чего не произойдет... Республика Сербская, чьим представителем я являюсь, против введения санкций против России, поэтому они не будут введены», - пояснил Додик.
Он подчеркнул, что введение санкций стало бы «настоящим абсурдом и абсолютно немыслимым прецедентом в мире», поскольку Россия является гарантом выполнения общего рамочного соглашение о мире в Боснии и Герцеговине (Дейтонского соглашения).
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, заблокировав в том числе активы Банка России и некоторых российских банков.
При этом Сербия отказалась присоединяться к санкциям. А власти Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) заявили, что не собираются отказываться от сотрудничества с Москвой.