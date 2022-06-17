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1 час назад

Пока вы не уснули: крушение самолета под Белгородом и визовый режим с Украиной

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

СМИ: Военный самолет рухнул в Белгородской области

Военный самолет потерпел крушение в Белгородской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, летчику удалось катапультироваться, он остался жив.

Авария произошла в Корочанском районе. По предварительной информации, самолет зацепил линии электропередачи и упал на землю.

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Украина ввела визовый режим для россиян

Кабинет министров Украины по предложению президента Владимира Зеленского одобрил вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины. С 1 июля для россиян вводится визовый режим. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Как отмечается, такое решение связано с противодействием беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Путин заявил, что мир прежним уже не будет

Президент России Владимир Путин уверен, что время нынешних бурных перемен в мире "пересидеть" невозможно, прежним мир уже не будет.

Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, глава государства констатировал, что изменения в мире "носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер".

"Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы все вернется на круги своя, все будет как и прежде. Не будет!" - заявил Путин.

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Экс-главу «Росвооружения» нашли мертвым в Подмосковье

Экс-глава «Росвооружения» Алексей Огарев найден мертвым в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

«Тело Алексея Огарева вчера было обнаружено в доме в коттеджном поселке "Балатон" днем в четверг. Предварительно, смерть не криминальная», — сказал собеседник, добавив, что точная причина будет установлена в результате экспертизы.

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Еврокомиссия определилась со статусом Украины

Shutterstock.com

Еврокомиссия рекомендовала саммиту ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Рекомендация ЕК по предоставлению Украине статуса кандидата содержит условия, которые Киев должен будет выполнить.

«Еврокомиссия согласовала рекомендацию о статусе кандидата для Украины при соблюдении ряда условий», - сообщил европейский дипломатический источник в Брюсселе.

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В ЛНР заявили о сдаче в плен военных ВСУ с «Азота»

Часть военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившиеся на территории завода «Азот» в Северодонецке, начали сдаваться в плен. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия "Азот" в городе Северодонецке, действительно, некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен», - сказал Марочко.

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ВОЗ решила не покидать Россию

Офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России продолжает нормальную работу и не собирается уходить из страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организации в России Мелиту Вуйнович.

«Страновой офис ВОЗ здесь, никуда не делся, никуда не собирается и продолжает нормальную работу», — сказала она.

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В Дании обвинили российский военный корабль в нарушении границы

В Минобороны Дании заявили, что российский военный корабль вошел в территориальные воды королевства в Балтийском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Корабль, предположительно, дважды вошел в акваторию к северу от датского острова Борнхольм.

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Украина не сможет принять «Евровидение-2023»

Украина не сможет принять «Евровидение» 2023 года. Об этом заявили организаторы конкурса Европейский вещательный союз, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что организация начнет переговоры о проведении «Евровидения» в следующем году в Великобритании, которая может принять мероприятие. Ее представители заняли второе место.

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ЦБ запустит замену Apple Pay и Google Pay

Банк России совместно с российскими банками обсуждает запуск мобильного приложения, к которому можно будет привязать карты Visa и Mastercard для совершения платежей мобильными телефонами. Об этом первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова заявила на Петербургском международной экономическом форуме, передает «Коммерсант».

Напомним, что Apple Pay и Google Pay сократили свое присутствие на российском рынке, а Samsung Pay ограничила возможности работы с картами других платежных систем (в этом сервисе доступно использование только карт «Мир»).

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