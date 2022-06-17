Токаев отказался признать независимость ДНР и ЛНР

Казахстан не станет признавать независимость Донецкой и Луганской народных республик и считает их квазигосударствами. Об этом завил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию мероприятия в своем YouTube-канале ведет «Комсомольская правда».

На заседании, на котором также присутствовал президент России Владимир Путин, Токаев объяснил, что право наций на собственное государство и их желание отделиться от уже существующих государственных границ приведет к разделению мира. По его мнению, если право наций на самоопределение будет реализовано, то вместо 193 государств, которые являются членами ООН, появятся блее 500-600 новых образований, что приведет к хаосу.