Джонсон прибыл в Киев с необъявленным визитом

Британский премьер-министр Борис Джонсон приехал в Киев с необъявленным визитом и встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет Sky News.

По данным издания, Джонсон приехал в Киев вместо выступления перед депутатами и представителями бизнеса Великобритании.

«Организаторы саммита были озадачены неявкой премьер-министра, но им сказали, что для этого есть уважительная причина», - отмечается в статье.

Информацию подтвердил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав видеозапись встречи.

«Рад снова видеть большого друга нашей страны Бориса Джонсона в Киеве», - написал он.

На видео, которые было размещено украинским лидером, Зеленский встречает британского премьер-министра на ступенях, они пожимают друг другу руки и проходят внутрь здания, общаясь на английском.