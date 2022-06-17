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32 минуты назад

Джонсон прибыл в Киев с необъявленным визитом

Алиса Селезнёва

Британский премьер-министр Борис Джонсон приехал в Киев с необъявленным визитом и встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет Sky News.

По данным издания, Джонсон приехал в Киев вместо выступления перед депутатами и представителями бизнеса Великобритании.

«Организаторы саммита были озадачены неявкой премьер-министра, но им сказали, что для этого есть уважительная причина», - отмечается в статье.

Информацию подтвердил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав видеозапись встречи.

«Рад снова видеть большого друга нашей страны Бориса Джонсона в Киеве», - написал он.

На видео, которые было размещено украинским лидером, Зеленский встречает британского премьер-министра на ступенях, они пожимают друг другу руки и проходят внутрь здания, общаясь на английском.

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Накануне Киев посетили с визитом канцлер Германии Олаф Шольц, итальянский премьер Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон. Они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и побывали в Ирпене.

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