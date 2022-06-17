Умер актер Жан-Луи Трентиньян

Французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян скончался на 92-ом году жизни. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: tv5monde.com tv5monde.com

По данным агентства Франс Пресс, жена Трентиньяни сообщила, что тот «скончался от старости сегодня утром у себя дома в регионе Гар в окружении близких».

Жан-Луи Трентиньян родился 11 декабря 1930 года на юге Франции. Международное признание ему принесли картины «И Бог создал женщину», «Мужчина и женщина», «Поединок на острове». Фильм «Мужчина и женщина» стал культовым, завоевал Гран-при Каннского кинофестиваля и две премии «Оскар».

В качестве режиссера Трентиньян снял фильмы «Насыщенный день» и «Инструктор по плаванию».