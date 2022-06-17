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35 минут назад

Умер актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян

Алиса Селезнёва

Французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян скончался на 92-ом году жизни. Об этом пишет РИА Новости.

Умер актер Жан-Луи Трентиньян
Фото: tv5monde.comtv5monde.com

По данным агентства Франс Пресс, жена Трентиньяни сообщила, что тот «скончался от старости сегодня утром у себя дома в регионе Гар в окружении близких».

Жан-Луи Трентиньян родился 11 декабря 1930 года на юге Франции. Международное признание ему принесли картины «И Бог создал женщину», «Мужчина и женщина», «Поединок на острове». Фильм «Мужчина и женщина» стал культовым, завоевал Гран-при Каннского кинофестиваля и две премии «Оскар».

Умер актер Сергей Карякин

В качестве режиссера Трентиньян снял фильмы «Насыщенный день» и «Инструктор по плаванию».

Ранее стало известно, что в США в возрасте 75 лет скончался актер Джек Келер, снимавшийся в фильмах «Большой Лебовски», «На гребне волны», «Человек в высоком замке», «Водный мир».

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