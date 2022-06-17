В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
19 минут назад

Казахстан поддержал идею проекта «Большой Евразии»

Lenta.ru

Казахстан поддерживает идею проекта «Большой Евразии», заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), трансляцию которого ведет «Россия-24».

Президент Казахстана прокомментировал идею проекта «Большая Евразия»
Фото:  пресс-служба президента Республики Казахстан пресс-служба президента Республики Казахстан

«На полях Петербургского форума, как я знаю, заинтересованно обсуждается тема формирования Большого Евразийского партнерства — это инициатива Российской Федерации. Казахстан сохраняет положительное отношение к процессу создания Большого Евразийского партнерства», — заявил он.

Ранее эксперты ВЭБ.РФ заявили, что на фоне введения Западом экономических санкций России следует углубить интеграцию с государствами «Большой Евразии», включая Китай, Индию, Иран, Турцию.

На данный момент более 50 процентов мирового ВВП производят страны Запада, однако специалисты отмечают, что партнерство стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит в том числе и Россия, с государствами «Большой Евразии» может увеличить их совокупную долю в мировом ВВП.

В мире,ЕАЭС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители