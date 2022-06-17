Президент Казахстана прокомментировал идею проекта «Большая Евразия»

«На полях Петербургского форума, как я знаю, заинтересованно обсуждается тема формирования Большого Евразийского партнерства — это инициатива Российской Федерации. Казахстан сохраняет положительное отношение к процессу создания Большого Евразийского партнерства», — заявил он.

На данный момент более 50 процентов мирового ВВП производят страны Запада, однако специалисты отмечают, что партнерство стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит в том числе и Россия, с государствами «Большой Евразии» может увеличить их совокупную долю в мировом ВВП.