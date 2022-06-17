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1 час назад

Борис Джонсон прибыл в Киев с необъявленным визитом

RT на русском

Британский премьер-министр Борис Джонсон прибыл в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским с необъявленным визитом, сообщает Sky News.

Джонсон прибыл в Киев с необъявленным визитом
Фото: ReutersReuters

Как уточняет телеканал, изначально британский премьер должен был выступить перед депутатами-консерваторами, советниками и представителями бизнеса в Британии.

Эту информацию подтвердил в своём Telegram-канале Владимир Зеленский. На прикреплённом к сообщению видео Джонсон и Зеленский пожимают руки.

16 июня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги посетили Киев и Ирпень в Киевской области.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Марио Драги,
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