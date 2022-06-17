Джонсон прибыл в Киев с необъявленным визитом

Британский премьер-министр Борис Джонсон прибыл в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским с необъявленным визитом, сообщает Sky News.

Фото: Reuters Reuters

Как уточняет телеканал, изначально британский премьер должен был выступить перед депутатами-консерваторами, советниками и представителями бизнеса в Британии.

Эту информацию подтвердил в своём Telegram-канале Владимир Зеленский. На прикреплённом к сообщению видео Джонсон и Зеленский пожимают руки.