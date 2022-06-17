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15 минут назад

Стало известно о гибели комбата Народной милиции ДНР

Lenta.ru

Командир батальона Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Пуля погиб в автокатастрофе. Об этом стало известно военному корреспонденту Александру Сладкову. О гибели друга он сообщил в своем Telegram-канале.

Стало известно о гибели комбата Народной милиции ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Комбат "Пуля" погиб в автокатастрофе. Ушел мой близкий друг, который все отдал Донбассу. Дерзкий, раз за разом лично ходивший в атаку со своими солдатами и офицерами. Ушел», — написал военкор.

Как сообщал военный корреспондент Семен Пегов, Пуля участвовал в штурме пригорода Авдеевки

В мире,Семен Пегов,Александр Сладков,
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