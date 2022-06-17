Билл Клинтон рассказал о поиске инопланетян на посту президента

Бывший президент США Билл Клинтон рассказал, что занимая пост главы государства, он интересовался темой инопланетной жизни. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что Клинтон вместе с его советником по национальной безопасности Сэнди Бергером хотели узнать правду о самых известных конспирологических теориях в стране.

«Мы приложили все усилия, чтобы узнать о Розуэлле, а также отправили людей в Зону 51, чтобы убедиться, что там нет инопланетян», — сказал он.

По данным бывшего президента, на Всемирной известной военной базе не было обнаружено признаков внеземных цивилизаций.

При этом Клинтон вспомнил о посещении вместе с женой Хиллари обсерватории Кека на Гавайях, где находятся одни из крупнейших телескопов в мире. Осмотрев ее, пара задала вопрос ученым о возможности существования инопланетян где-либо во Вселенной. По словам Клинтона, исследователи рассказали о спорах внутри сообщества — между теми, кто считает, что это возможно «на 85 процентов», и теми уверен в этом «на 95 процентов». По их мнению, «очень маловероятно», что в огромной Вселенной больше нет жизни, кроме как на Земле.

Авария метеорологического аэростата в Розуэлле, штат Нью-Мексико, в 1947 году породила теории о крушении инопланетного корабля. Некоторые люди полагают, что на военной базе Зона 51 в Неваде хранятся части разбившегося корабля или даже его инопланетные жители. Ажиотаж разгорелся еще сильнее в 1989 году, когда американский физик Роберт Скотт Лазар заявил, что лично участвовал в исследовании инопланетных технологий на этой базе.