Лукашенко раскрыл причину отказа Украины от мирных переговоров

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал, почему Украина отказалась от участия в мирных переговорах с Россией. Он считает, что это решение не было самостоятельным, сообщает пресс-служба президента.

Почему украинцы отказались разговаривать с россиянами? Американцы сказали: нет, переговорам не бывать. И там управляют англичане, американцы через поляков во многом. Те везде хотят подсуетиться и быть возле ноги хозяина и что-то от этого получить, — заявил Лукашенко.

В противовес этому президент Беларуси отметил, что российская сторона всегда будет готова вернуться к мирному урегулированию конфликта, и он в этом не сомневается.

Также Лукашенко выразил уверенность в том, что Польша претендует на отдельные территории Украины, и в случае, если она нападет, Владимир Зеленский попросит помощи у России и Беларуси.

Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали, — поведал президент.