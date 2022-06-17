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50 минут назад

Лукашенко раскрыл причину отказа Украины от мирных переговоров

News.ru

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал, почему Украина отказалась от участия в мирных переговорах с Россией. Он считает, что это решение не было самостоятельным, сообщает пресс-служба президента.

Почему украинцы отказались разговаривать с россиянами? Американцы сказали: нет, переговорам не бывать. И там управляют англичане, американцы через поляков во многом. Те везде хотят подсуетиться и быть возле ноги хозяина и что-то от этого получить, — заявил Лукашенко.

В противовес этому президент Беларуси отметил, что российская сторона всегда будет готова вернуться к мирному урегулированию конфликта, и он в этом не сомневается.

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Также Лукашенко выразил уверенность в том, что Польша претендует на отдельные территории Украины, и в случае, если она нападет, Владимир Зеленский попросит помощи у России и Беларуси.

Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали, — поведал президент.

Ранее Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не просил его участвовать в спецоперации на Украине. Он отметил, что именно Запад провоцирует белорусскую сторону вмешаться в военный конфликт, чтобы «разобраться» с РФ, пишет БелТА. Лукашенко подчеркнул, что Беларуси важно «не влезть» в спецоперацию «по уши», а сделать так, чтобы она скорее завершилась.

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