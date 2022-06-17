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53 минуты назад

Полицейские вскрыли квартиру из-за кричавшего "помогите!" попугая

Газета.Ru

Полицейские в Англии вломились в квартиру, услышав крики о помощи, но внутри их ждало неожиданное открытие, пишет Daily Mail. Оказалось, возмутителем спокойствия был говорящий попугай.

Полицейские вскрыли квартиру из-за кричавшего "помогите!" попугая
Фото: West Midlands PoliceWest Midlands Police

Полицейские патрулировали район, когда услышали, как кто-то кричит и зовет на помощь. Офицеры определили, что источник шума находится в одной из квартир, после чего позвонили в дверь. Не дождавшись ответа, они решили вскрыть замок, однако обнаружили, что в доме никого нет, кроме попугая.

Ангелу Меркель клюнул попугай

Оказалось, именно он спутал патрульных, выкрикивая фразы с просьбой о помощи. Позже сын женщины, которой принадлежит квартира, подтвердил, что птица действительно часто кричит «помогите!». После того, как инцидент был предан огласке, пользователи соцсетей в шутку предложили наказать попугая.

«Предлагаю обвинить его в растрачивании времени полицейских», — написал один из комментаторов.

Ранее житель США купил попугая, который исполняет дэт-металл.

В мире,Ангела Меркель,
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