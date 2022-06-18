В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Американцы оценили ответ Путина на слова Байдена об инфляции в США

Lenta.ruиещё 6

Американские пользователи социальной сети Twitter оценили ответ президента России Владимира Путина на слова президента США Джо Байдена об инфляции.

Американцы оценили ответ Путина на слова Байдена об инфляции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, юзер под ником ElectionWiz привел цитату российского лидера с Петербургского международного экономического форума: «Концепция "путинской инфляции" на Западе рассчитана на тех, кто не умеет читать и писать». Комментаторы поддержали данное высказывание.

«Я называю их неграмотными. Путин не ошибается», — заявил @kylenabecker. «[Он] только что описал четверть [населения] Америки», — считает @ThatDude3210. «Он имел в виду демократов», — уточнил @KabulFiasco. «Итак, Джо Байден» — написал пользователь с ником @psychotronna.

Ранее Джо Байден объяснил рекордный рост цен в стране «путинским подорожанием». В ответ на это политический обозреватель Джимми Дор заявил, что к ослаблению доллара и росту цен приводит именно политика главы Белого дома, а не действия Москвы.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители