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1 час назад

Шольц и Драги «позавидовали» купе Макрона в киевском поезде

Мария Иванова

Газета Politico рассказала, как во время ночной поездки на поезде в Киев канцлер Германии Олаф Шольц и итальянский премьер Марио Драги «внезапно осознали», что купе президента Франции Эммануэля Макрона гораздо лучше, чем у них.

Шольц и Драги «позавидовали» купе Макрона в киевском поезде
Фото: ReutersReuters

Макрон, Шольц и Драги посетили Украину 16 июня. Они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и побывали в Ирпене.

На появившемся в соцсетях видео запечатлен момент, как перед поездкой Драги и Шольц заходят в купе Макрона и обмениваются впечатлениями.

«Твое купе похоже на это?» - спрашивает Шольц Драги.

«Нет, не похоже», - отвечает итальянский премьер.

Канцлер продолжает: «Мое такого же размера, но совсем другая мебель».

«Мое гораздо менее роскошное. Оно простое. Только у него такое купе», - сказал Драги о Макроне.

Итальянский премьер отметил, что, «с другой стороны, Макрон - председатель Союза» (сейчас Франция председательствует в совете ЕС).

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Марио Драги,ЕС,
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