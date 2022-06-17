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19 минут назад

Лукашенко пригрозил Киеву

Мария Иванова

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не собирается участвовать в боевых действиях на Украине, но «ударит по Киеву» в случае украинской атаки. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву"
Фото: ТАССТАСС

Лукашенко заявил, что втянуть Белоруссию в украинский конфликт хочет Запад.

«Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее. А вот они [Запад] нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт - линию от Питера до Ростова», - сказал он.

Лукашенко отметил, что в 2022 году этого сделать не удалось, и теперь на Западе пытаются «продолжить другими методами».

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Лукашенко заявил, что стремится «защитить этот кусок земли» - Белоруссию - и сделать так, чтобы конфликт на Украине быстрее закончился.

«Вчера мне задавали этот вопрос, уже негласно: а как, что и прочее, вы зайдете в Украину - ваша армия? Я говорю: мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию», - заявил он.

Лукашенко отметил, что для защиты страны необходимо укреплять белорусскую армию.

«Они будут понимать: если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину. Они это должны понимать», - подчеркнул он.

По словам Лукашенко, у украинских властей была «шальная мысль» атаковать Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

Ранее Лукашенко заявил белорусским чиновникам и представителям общественности, что «как бы не пытались втянуть» Белоруссию в боевые действия на территории Украины, у них нет оснований для беспокойства.

Он сказал, что белорусская армия «в спецоперации никакого участия не принимала и принимать не намерена», так как «просто нет необходимости в этом».

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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