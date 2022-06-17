Лукашенко предостерег Киев от ударов по городам России

"Украинцы, Зеленский просят оружие дальнобойное для того, чтобы ударить по городам России: Курск, Ростов, Орел, Белгород, соседние города. Но я как-то публично сказал, ни в коем случае этого делать нельзя ", - сказал Лукашенко во время общения с работниками ОАО "Белшина" в Бобруйске в пятницу, сообщает агентство БелТА. По его словам, в этой случае Россия уже применит новое уровня оружие. "И применит по Киеву, по тем, кто принимает эти решения. Поэтому они еще немножко побаиваются. Но не от них зависит, зависит все от того, насколько американцы будут их подталкивать к этой войне", - сказал президент.