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22 минуты назад

На Украине заявили о планах вернуть Крым военным путем

Елена Прошина

Представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила о том, что подходы к возвращению Крыма после 24 февраля изменились. Теперь Киев хочет добиваться этого военным путем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Украина 24».

На Украине заявили о планах вернуть Крым военным путем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С марта 2021 года основной стратегией Киева по возвращению Крыма назывался переговорный процесс. Однако после 24 февраля от этого решили отойти.

«Мы понимаем, что, в любом случае, мы сейчас рассчитываем в первую очередь на наши вооруженные силы Украины», - сказала Ташева.

Она также подчеркнула, что при реализации любых планов первыми на территорию Крыма будут заходить украинские военные. При этом она добавила, что в случае захвата полуострова россияне, которые переехали туда после его воссоединения с РФ, будут выдворены.

По ее словам, некоторые лидеры государств пытаются склонять Украину к компромиссам в этом вопросе, но Киев на них не согласится. Главная позиция на сегодняшний день – «возвращение наших территорий без каких-либо ультиматумов для украинской стороны». Ташева подчеркнула, что Киев хочет возвращения к границам 1991 года, включая Крым и Донбасс.

Ранее Зеленский пообещал вернуть контроль над Крымом, Донбассом, Харьковской, Херсонской и Запорожской областями. После таких слов в немецких СМИ усомнились в наличии чувства реальности у президента Украины.

В мире,Владимир Зеленский,
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