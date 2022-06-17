Обзор иноСМИ: лазейка для российской нефти и скандал вокруг Израиля

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США получили лазейку для российской нефти

США до сих пор получают российскую нефть через третьих лиц, несмотря на введенное Вашингтоном эмбарго. Об этом сообщает National Post.

Танкеры с российской нефтью прибывают в порты США благодаря лазейке - значительная доля российской сырой нефти реэкспортируется через индийские нефтеперерабатывающие заводы в США и Европу, выяснили эксперты финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). Москва предлагает Индии нефть с большой скидкой от 30 до 35 долларов за баррель (для сравнения - нефть марки Brent сейчас торгуется примерно по 120 долларов за бочку). На фоне этого экспорт нефтепродуктов из Индии вырос с 580 тысяч до 685 тысяч баррелей в день, около 20 процентов от объема поставок идут в США и Европу.

Германия пытается решить проблему «Северного потока»

Канада сообщила о переговорах с Германией по оборудованию Siemens для «Северного потока», передает Reuters. Из-за санкций турбины Siemens не могут доставить в Германию из Канады, где они находились на ремонте; на фоне этого упали поставки российского газа в Европу.

В министерстве природных ресурсов Канады заявили, что «работают над достижением решения» по поставкам турбин. Reuters отмечает, что в последние дни «Газпром» сократил пропускную способность «Северного потока» до 40 процентов от обычного уровня. В Москве заявили, что задержки с ремонтом могут привести к полной остановке поставок.

Израильские солдаты убили трех палестинцев

Палестинское министерство здравоохранения объявило, что трое палестинцев были убиты и десять ранены в результате рейда израильских сил в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Al Jazeera.

Около 30 израильских военных машин въехали в Дженин рано утром 17 июня и окружили автомобиль в районе Аль-Марах на востоке города, обстреляв четырех мужчин, сидевших внутри. Трое из них (в возрасте от 23 до 24 лет) погибли, четвертый серьезно ранен. Израильская армия сообщила, что проводит операцию по поиску оружия, которое планируют использовать в терактах.

Индию охватили протесты желающих служить в армии

Протесты против новой системы набора в индийскую армию распространились на семь регионов Индии, сообщает The Pioneer. В рамках новой системы в индийскую армию предложили набирать мужчин и женщин возрастом от 17 лет до 21 года на четырехлетний срок, причем только четверть из них сможет остаться на более долгое время. Ранее средний срок службы в индийской армии составлял 17 лет.

Массовые акции протеста прошли в штатах Харьяна, Пенджаб, Химачал-Прадеш, Уттаракханд, Уттар-Прадеш и Бихар, а также на союзной территории Джамму и Кашмир. Протестующие недовольны, что 75 процентов военнослужащих окажутся безработными после четырех лет службы. В 50 километрах от Нью-Дели полиция открыла огонь после того, как протестующие забросали камнями дом высокопоставленного чиновника. На фоне протестов нововведения решили смягчить - верхнюю планку для службы в армии теперь предлагают ограничить 23 годами.

ЕС поставит Украине условия

Еврокомиссия (ЕК) 17 июня порекомендует предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в члены ЕС «в качестве символического шага вперед в этом длительном процессе», выяснило Bloomberg. По словам источников агентства, знакомых с этим вопросом, 17 июня ЕК также огласит условия, которые страны должны будут выполнить в отношении верховенства закона, справедливости и борьбы с коррупцией.