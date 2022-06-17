Украине отказали в проведении «Евровидения»

— В соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, EBU теперь начнет переговоры с Bеликобританией, занявшей второе место в этом году, о потенциальном проведении конкурса песни «Евровидение 2023 года» в Соединенном Королевстве, — говорится в сообщении.