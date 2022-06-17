Зеленского пригласили на саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7, который состоится 27 июня, по видеосвязи. Об этом сообщила представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман, сообщает ТАСС.

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По ее словам, канцлер Германии Олаф Шольц пригласил главу Украины во время визита в Киев, Зеленский выразил свое согласие.

Напомним, что ранее Еврокомиссия рекомендовала саммиту ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Она содержит условия, которые Киев должен будет выполнить.