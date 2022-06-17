Зеленского пригласили на саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7, который состоится 27 июня, по видеосвязи. Об этом сообщила представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман, сообщает ТАСС.
По ее словам, канцлер Германии Олаф Шольц пригласил главу Украины во время визита в Киев, Зеленский выразил свое согласие.
Напомним, что ранее Еврокомиссия рекомендовала саммиту ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Она содержит условия, которые Киев должен будет выполнить.
Незадолго до этого президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, почему Европейский союз готов предоставить Украине статус кандидата в ЕС. По его словам, ЕС идет на это, поскольку на территории страны сейчас идут боевые действия. При этом он подчеркнул, что Киев должен будет пройти долгий путь для вступления в союз.