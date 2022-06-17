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53 минуты назад

Еврокомиссия определилась со статусом Украины

Елена Прошина

Еврокомиссия рекомендовала саммиту ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Рекомендация ЕК по предоставлению Украине статуса кандидата содержит условия, которые Киев должен будет выполнить.

«Еврокомиссия согласовала рекомендацию о статусе кандидата для Украины при соблюдении ряда условий», - сообщил европейский дипломатический источник в Брюсселе.

В ближайшее время эту информацию официально озвучит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать лидеры ЕС на саммите в Брюсселе, который состоится 23-24 июня.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, почему Европейский союз готов предоставить Украине статус кандидата в ЕС. По его словам, ЕС идет на это только потому что на территории страны сейчас идут боевые действия. При этом он подчеркнул, что Киев должен будет пройти долгий путь для вступления в Евросоюз.

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