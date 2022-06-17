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35 минут назад

Лукашенко назвал белорусов «высокотехнологичной нацией»

Lenta.ruиещё 1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что диктат со стороны западных стран уже всем надоел. Об этом он высказался во время общения с работниками предприятия «Белшина» в Бобруйске, сообщает «Sputnik Беларусь».

Лукашенко назвал белорусов «высокотехнологичной нацией»
Фото: ReutersReuters

Глава республики обратил внимание на то, что «мир начинает перестраиваться», и призвал каждого жителя страны продолжать заниматься своим делом в этих условиях.

«Остальные проблемы — мои», — подчеркнул он.

Лукашенко также назвал белорусов «высокотехнологичной нацией» и заявил, что предприятия республики конкурируют с японскими и американскими производителями. По его мнению, именно с этими фактами связаны западные санкции против Белоруссии.

«Мы умеем. Мы сегодня как никогда востребованы», — отметил президент.

Ранее Лукашенко объяснил происходящее на Украине крупным переделом мира. Он выразил уверенность, что в ходе этого процесса «будут ломать, крошить», а больше остальных пострадают малые государства.

В мире,Александр Лукашенко,
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