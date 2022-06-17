Голограмма Зеленского попросила помощи на выставке в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский появился в виде голограммы на конференции VivaTech в Париже и попросил помощи у крупных технологических корпораций. Как пишет «Газета.ru», изображение политика рассказало, что Киев дает «уникальный шанс» восстановить страну как полностью цифровую демократию.

Фото: Reuters Reuters

«Ни одна другая страна в мире не предложит вам такой возможности использовать самые передовые технологии на государственном уровне. Это одновременно и эксперимент, и цифровая революция, и модернизация существующей системы», — заявил аватар главы Украины.

Кроме того, голограмма политика провела аналогию между кризисом на Украине и серией фильмов «Звездные войны», пообещав аудитории «победить империю».