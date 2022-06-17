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26 минут назад

Голограмма Зеленского попросила помощи на выставке в Париже

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский появился в виде голограммы на конференции VivaTech в Париже и попросил помощи у крупных технологических корпораций. Как пишет «Газета.ru», изображение политика рассказало, что Киев дает «уникальный шанс» восстановить страну как полностью цифровую демократию.

Голограмма Зеленского попросила помощи на выставке в Париже
Фото: ReutersReuters

«Ни одна другая страна в мире не предложит вам такой возможности использовать самые передовые технологии на государственном уровне. Это одновременно и эксперимент, и цифровая революция, и модернизация существующей системы», — заявил аватар главы Украины.

Кроме того, голограмма политика провела аналогию между кризисом на Украине и серией фильмов «Звездные войны», пообещав аудитории «победить империю».

Напомним, что это уже не первый случай использования голограмм политиков. Так, аватар молодой Елизаветы II появился на праздничной процессии по случаю Платинового юбилея монарха.

В мире,Елизавета II,Владимир Зеленский,
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