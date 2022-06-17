В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
34 минуты назад

Макрон пообещал сделать все для победы Украины

Елена Прошина

Франция сделает все возможное, чтобы Киев одержал победу в конфликте с Россией. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон во время визита в Киев, пишет «Лента.ру».

Макрон пообещал сделать все для победы Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Французский лидер подчеркнул, что Париж всегда поддерживал и будет поддерживать Украину. Он также пообещал помогать Киеву и в дальнейшем.

«Наш долг — стоять на стороне наших ценностей, международного права и, следовательно, Украины. Мы должны помочь Украине выстоять», — заявил Макрон.

При этом президент уклонился от ответа на вопрос, хочет ли он, чтобы Россия потерпела поражение и напомнил о ходе Первой мировой войны.

«Сегодня мы стоим плечом к плечу с канцлером [Германии Олафом] Шольцем. А 100 лет назад мы находились в состоянии войны, потому что Франция совершила историческую ошибку. Она потеряла мир, потому что хотела унизить Германию», — отметил Макрон.

Ранее Макрон сообщил о договоренности между представителями стран Запада прекратить поставки Украине штурмовых самолетов и танков. Он подчеркнул, что страны НАТО помогают Украине обороняться, но не вступают в конфликт с Россией. При этом Макрон добавил, что Зеленский в курсе этой договоренности.

В мире,Эммануэль Макрон,НАТО,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители