Макрон пообещал сделать все для победы Украины

Франция сделает все возможное, чтобы Киев одержал победу в конфликте с Россией. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон во время визита в Киев, пишет «Лента.ру».

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Французский лидер подчеркнул, что Париж всегда поддерживал и будет поддерживать Украину. Он также пообещал помогать Киеву и в дальнейшем.

«Наш долг — стоять на стороне наших ценностей, международного права и, следовательно, Украины. Мы должны помочь Украине выстоять», — заявил Макрон.

При этом президент уклонился от ответа на вопрос, хочет ли он, чтобы Россия потерпела поражение и напомнил о ходе Первой мировой войны.

«Сегодня мы стоим плечом к плечу с канцлером [Германии Олафом] Шольцем. А 100 лет назад мы находились в состоянии войны, потому что Франция совершила историческую ошибку. Она потеряла мир, потому что хотела унизить Германию», — отметил Макрон.