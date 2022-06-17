Макрон пообещал сделать все для победы Украины

Франция сделает все возможное, чтобы Киев одержал победу в конфликте с Россией. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон во время визита в Киев, пишет «Лента.ру».
Французский лидер подчеркнул, что Париж всегда поддерживал и будет поддерживать Украину. Он также пообещал помогать Киеву и в дальнейшем.
«Наш долг — стоять на стороне наших ценностей, международного права и, следовательно, Украины. Мы должны помочь Украине выстоять», — заявил Макрон.
При этом президент уклонился от ответа на вопрос, хочет ли он, чтобы Россия потерпела поражение и напомнил о ходе Первой мировой войны.
«Сегодня мы стоим плечом к плечу с канцлером [Германии Олафом] Шольцем. А 100 лет назад мы находились в состоянии войны, потому что Франция совершила историческую ошибку. Она потеряла мир, потому что хотела унизить Германию», — отметил Макрон.
Ранее Макрон сообщил о договоренности между представителями стран Запада прекратить поставки Украине штурмовых самолетов и танков. Он подчеркнул, что страны НАТО помогают Украине обороняться, но не вступают в конфликт с Россией. При этом Макрон добавил, что Зеленский в курсе этой договоренности.