Спикер Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси ошибочно заявила о войне в Ираке во время своего выступления. Фрагмент видео публикуют российские новостные Telegram-каналы.

«У нас война в Ираке, у нас COVID», – произнесла Пелоси.

Ранее о сложившихся экономических трудностях в стране заявлял американский президент Джо Байден. При этом ответственность за рост цен на топливо в США глава Белого возложил на Россию.