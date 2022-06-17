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1 час назад

Опубликовано видео ошибочного заявления Пелоси о войне в Ираке

Александр Кузьмин

Спикер Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси ошибочно заявила о войне в Ираке во время своего выступления. Фрагмент видео публикуют российские новостные Telegram-каналы.

Политик оговорилась, когда объясняла присутствующим причины экономического кризиса в США.

«У нас война в Ираке, у нас COVID», – произнесла Пелоси.

Ранее о сложившихся экономических трудностях в стране заявлял американский президент Джо Байден. При этом ответственность за рост цен на топливо в США глава Белого возложил на Россию.

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