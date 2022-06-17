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15 минут назад

Порошенко: Минские соглашения дали Киеву восемь лет на создание ВСУ

Газета.Ru

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что подписание Минских соглашений в 2014 году позволило Украине получить время для развития Вооруженных сил Украины и восстановления экономики. Его слова приводит пресс-служба партии «Европейская солидарность».

Порошенко назвал пользу минских соглашений для Украины
Фото: ReutersReuters

«Мы добились реализации того, чего хотели. Мы не верили Путину, как не верим сейчас. Наша задача была, во-первых, отвести угрозу или, по крайней мере, отсрочить войну. Выбить себе восемь лет, чтобы мы восстановили экономический рост и построили мощь Вооруженных сил. Это была первая задача — и она была достигнута», — заявил Порошенко.

Бывший президент Украины также процитировал древнекитайского философа Сунь-Цзы, который, по словам Порошенко, придавал особое значение искусству избегать войны.

«Я хочу подчеркнуть, что за годы моего президентства эскалации до полномасштабного конфликта нам удавалось избежать. Я это не отношу только к своим преимуществам, но для Украины это была очень важная задача», — отметил Порошенко.

Петр Порошенко ранее посетил Польшу и принял участие в дебатах в рамках Европейского финансового конгресса.

В мире,Петр Порошенко,Владимир Путин,
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