Порошенко назвал пользу минских соглашений для Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что подписание Минских соглашений в 2014 году позволило Украине получить время для развития Вооруженных сил Украины и восстановления экономики. Его слова приводит пресс-служба партии «Европейская солидарность».
«Мы добились реализации того, чего хотели. Мы не верили Путину, как не верим сейчас. Наша задача была, во-первых, отвести угрозу или, по крайней мере, отсрочить войну. Выбить себе восемь лет, чтобы мы восстановили экономический рост и построили мощь Вооруженных сил. Это была первая задача — и она была достигнута», — заявил Порошенко.
Бывший президент Украины также процитировал древнекитайского философа Сунь-Цзы, который, по словам Порошенко, придавал особое значение искусству избегать войны.
«Я хочу подчеркнуть, что за годы моего президентства эскалации до полномасштабного конфликта нам удавалось избежать. Я это не отношу только к своим преимуществам, но для Украины это была очень важная задача», — отметил Порошенко.
Петр Порошенко ранее посетил Польшу и принял участие в дебатах в рамках Европейского финансового конгресса.