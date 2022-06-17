Порошенко назвал пользу минских соглашений для Украины

«Мы добились реализации того, чего хотели. Мы не верили Путину, как не верим сейчас. Наша задача была, во-первых, отвести угрозу или, по крайней мере, отсрочить войну. Выбить себе восемь лет, чтобы мы восстановили экономический рост и построили мощь Вооруженных сил. Это была первая задача — и она была достигнута», — заявил Порошенко.