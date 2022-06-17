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1 час назад

Редкое природное явление сняли на видео

Александр Кузьмин

Видео с редким природным явлением вызвало интерес у пользователей социальной сети. Кадры, на которых запечатлены облака, похожие на гигантские волны, опубликованы на сайте Reddit. Глядя на них, создается впечатление, что к жилым домам подбирается невероятного размера цунами и вот-вот их накроет.

Возможно, в объектив камеры попали грозовые (валовые) облака, которые формируются на границе атмосферных фронтов и могут быть предвестником грозы. Вероятной причиной их возникновения является ротация воздушных масс.

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