На каких условиях Украина вступит в ЕС

Еврокомиссия 17 июня рекомендует предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии, сообщает РИА Новости.

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При этом ЕК выдвинет условия. Они будут касаться сферы правосудия и борьбы с коррупцией, которые странам-кандидатам необходимо выполнить для принятия в ЕС.

Как ожидается, Еврокомиссия также рекомендует предоставить статус кандидата на вступление Грузии. Однако для этого также нужно будет выполнить некоторые условия.

Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.

16 июня глава Франции Эммануэль Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером-министром Италии Марио Драги посетили Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам французского лидера, ЕС готов сейчас предоставить Киеву статус кандидата на вступление.