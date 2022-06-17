«Киевский режим издевался над жителями Крыма как мог»

Политика властей Украины в отношении жителей российского Крыма является геноцидом, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.
«Киевский режим все эти годы издевался над жителями Крыма как мог. В отношении их вели настоящую политику геноцида. Это, в том числе водная и энергетическая блокада», — сообщил он.
По словам Рогова, после того как украинские власти прекратили поставки воды в Крым, перекрыв Северо-Крымский канал, и обесточили полуостров, взорвав электроопоры, так и не последовало никакой реакции стран Запада.
«Никто из западных стран это не осудил, никто не дал оценки, никто не возмутился, как будто этот само собой разумеющееся. Сейчас мы сталкиваемся с повторениями этой истории на освобождённой территории», — отметил член главного совета.
Отмечается, что Запорожская область, на территории которой находится атомная электростанция, готова возобновить поставки электроэнергии в Крым, если будет необходимость.
«Поставлять электроэнергию в Крым мы готовы. Для этого нужно восстановить взорванные украинскими террористами электроопоры», — подчеркнул Рогов.