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51 минуту назад

«Киевский режим издевался над жителями Крыма как мог»

Елена Прошина

Политика властей Украины в отношении жителей российского Крыма является геноцидом, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.

«Киевский режим издевался над жителями Крыма как мог»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Киевский режим все эти годы издевался над жителями Крыма как мог. В отношении их вели настоящую политику геноцида. Это, в том числе водная и энергетическая блокада», — сообщил он.

По словам Рогова, после того как украинские власти прекратили поставки воды в Крым, перекрыв Северо-Крымский канал, и обесточили полуостров, взорвав электроопоры, так и не последовало никакой реакции стран Запада.

«Никто из западных стран это не осудил, никто не дал оценки, никто не возмутился, как будто этот само собой разумеющееся. Сейчас мы сталкиваемся с повторениями этой истории на освобождённой территории», — отметил член главного совета.

Отмечается, что Запорожская область, на территории которой находится атомная электростанция, готова возобновить поставки электроэнергии в Крым, если будет необходимость.

«Поставлять электроэнергию в Крым мы готовы. Для этого нужно восстановить взорванные украинскими террористами электроопоры», — подчеркнул Рогов.

В мире,Владимир Рогов,
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