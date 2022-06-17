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17 минут назад

Выяснились, что Европа потребовала от Зеленского

Свободная пресса

Появились предположения, что именно лидеры Европы – посетившие накануне Украину – потребовали от лидера «незалежной» Владимира Зеленского. Напомним, в Киеве побывали главы Германии, Франции и Италии Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги.

Выяснились тайные требования Европы к Зеленскому
Фото: ТАССТАСС

Как пишет немецкая газета Die Welt, за закрытыми дверями они могли убеждать Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Это могло стать условием для предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Издание объясняет, что вызванный событиями на Украине экономический кризис серьезно ударил по европейским странам, компенсировать последствия становится все труднее.

Ранее украинский политик Алексей Журавко заявил, что главы государств ЕС приезжают в Киев для того, чтобы Зеленский согласовал с ними передачу территорий западной части государства польскому руководству.

Названа причина внезапных призывов Украины к переговорам с Путиным

В мире,Алексей Журавко,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Марио Драги,Владимир Путин,ЕС,
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