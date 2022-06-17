Выяснились тайные требования Европы к Зеленскому

Фото: ТАСС ТАСС

Как пишет немецкая газета Die Welt, за закрытыми дверями они могли убеждать Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Это могло стать условием для предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Издание объясняет, что вызванный событиями на Украине экономический кризис серьезно ударил по европейским странам, компенсировать последствия становится все труднее.