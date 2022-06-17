Байден похвастался введенными санкциями против России

«Я президент Соединенных Штатов. Это [санкции] лучшее, что есть в стране. Без шуток. Без шуток. Так что же происходит? Что произойдет, если самая сильная сила в НАТО, организационная структура, которую мы создали, уйдет от российской агрессии?» — пояснил Байден свою «роль главнокомандующего».