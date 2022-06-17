Байден похвастался введенными санкциями против России

Санкции против России, введенные из-за спецоперации РФ по защите Донбасса, являются лучшим курсом для Соединенных Штатв Америки, сообщил AP американский лидер Джо Байден.
Президент США принимал решения о реализации ограничительных мер не как политик, а как главнокомандующий.
Глава государства признался, что санкционный отпор Москве давался ему непросто: с одной стороны, Байден осознавал необходимость такой меры, с другой — ограничения обернулись резким ростом стоимости газа и непростой политической ситуацией, которая может повлиять на результаты предстоящих выборов демократа.
«Я президент Соединенных Штатов. Это [санкции] лучшее, что есть в стране. Без шуток. Без шуток. Так что же происходит? Что произойдет, если самая сильная сила в НАТО, организационная структура, которую мы создали, уйдет от российской агрессии?» — пояснил Байден свою «роль главнокомандующего».
На днях президент США заявлял конгрессу, что новые санкции против России продиктованы «угрозой национальной безопасности» США, исходящей от РФ. По его словам, усилия российского правительства по подрыву проведения свободных и справедливых демократических выборов и демократических институтов представляют собой «чрезвычайную угрозу».