Лаборатории США, действующие на Украине, проводили испытания биопрепаратов на людях, в частности, на пациентах психиатрической клиники под Харьковом, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении российских военных.

Есть доказательства еще целого ряда военно-биологических исследований, которые контролировало Министерство обороны США. Еще одна говорящая деталь — финансирование лабораторий на Украине совпадает со всплеском инфекций в Донбассе.

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Под номером Р-268 скрывался совместный проект двух университетов — имени Тараса Шевченко и штата Колорадо. Заявленная цель — изучение вирусов, способных инфицировать комаров рода Аедес, которые являются переносчиками таких заболеваний, как лихорадка денге, Зика, желтая лихорадка. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что американские власти уже использовали насекомых в качестве биологического оружия в Африке и на Кубе.

Как отмечают в Минобороны РФ, в документах НАТО инфекция туляремия рассматривается в качестве одного из приоритетных биологических агентов. Этот возбудитель использовался в ходе войсковых учений Североатлантического альянса на полигонах в Швеции в 2012 году.

В 2016-2019 годах, по данным министерства здравоохранения ДНР, заболеваемость туляремией выросла в 9,5 раз.

«Это тяжелое заболевание, относится к возбудителям второй группы опасности из бактериальных агентов. Это не вирус, а бактерия. Наиболее тяжелыми является возбудитель чумы, она относится к первой группе опасности, а сибирская язва, холера, относятся ко второй группе. Туляремия наиболее популярна, она очень заразная и летучая, эффективно передается в аэрозольном состоянии», — сообщил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепрунов.