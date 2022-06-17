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36 минут назад

Шольц назвал условие для снятия санкций с России

Lenta.ruиещё 1

Канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала АРД назвал условие для снятия санкций с России. Об этом пишет ТАСС.

Названо условие для снятия санкций с России
Фото: ReutersReuters

По словам канцлера ФРГ, Евросоюз (ЕС) не отменит антироссийские ограничительные меры до тех пор, пока Москва не достигнет взаимоприемлемого мирного соглашения с Киевом.

«А какое соглашение, с точки зрения Украины, будет справедливым, это может определять только она сама», — сказал Шольц.

При этом он заявил, что «не может быть и речи о навязанном [Украине] мире». Канцлер отметил, что он уже неоднократно говорил президенту России Владимиру Путину, что представление Москвы о таком мире якобы «является иллюзией».

Экономические ограничения в отношении Москвы, вводимые странами Запада и их союзниками, последовали за началом военной операции России на Украине. Сложным вопросом остаются ограничения в отношении энергосектора, учитывая зависимость Европы от импорта российских энергоресурсов.

От Китая потребовали поддержать санкции против России

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,ЕС,
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