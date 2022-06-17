Названо условие для снятия санкций с России

Канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала АРД назвал условие для снятия санкций с России. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

По словам канцлера ФРГ, Евросоюз (ЕС) не отменит антироссийские ограничительные меры до тех пор, пока Москва не достигнет взаимоприемлемого мирного соглашения с Киевом.

«А какое соглашение, с точки зрения Украины, будет справедливым, это может определять только она сама», — сказал Шольц.

При этом он заявил, что «не может быть и речи о навязанном [Украине] мире». Канцлер отметил, что он уже неоднократно говорил президенту России Владимиру Путину, что представление Москвы о таком мире якобы «является иллюзией».