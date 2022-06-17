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1 час назад

Байден усомнился в неизбежности рецессии в США

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Рецессия из-за рекордных темпов инфляции в Соединенных Штатов не является неизбежной, заявил глава Белого дома Джозеф Байден в интервью.

Байден усомнился в неизбежности рецессии в США
Фото: ReutersReuters

«Во-первых, она (рецессия – прим. ВЗГЛЯД) не неизбежна. Во-вторых, мы находимся в более сильной позиции, чем любая другая страна, чтобы преодолеть эту инфляцию», – сказал Байден в интервью Associated Press, передает ТАСС.

Ранее в США решили поднять базовую процентную ставку на 0,75%, до 1,5–1,75%, повышение стало самым высоким с 1994 года.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что ущерб от антироссийских санкций встревожил США.

В мире,Джозеф Байден,
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