Байден усомнился в неизбежности рецессии в США

Рецессия из-за рекордных темпов инфляции в Соединенных Штатов не является неизбежной, заявил глава Белого дома Джозеф Байден в интервью.
«Во-первых, она (рецессия – прим. ВЗГЛЯД) не неизбежна. Во-вторых, мы находимся в более сильной позиции, чем любая другая страна, чтобы преодолеть эту инфляцию», – сказал Байден в интервью Associated Press, передает ТАСС.
Ранее в США решили поднять базовую процентную ставку на 0,75%, до 1,5–1,75%, повышение стало самым высоким с 1994 года.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что ущерб от антироссийских санкций встревожил США.