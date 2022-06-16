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6 минут назад

Макрон высказался о возможности нового визита в Москву

Алиса Селезнёва

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает своего визита в Россию, однако для этого должны быть определенные условия. Об этом пишет РИА «Новости».

Макрон высказался о возможности нового визита в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для того, чтобы я отправился в Россию, должны быть созданы предварительные условия…Но я ничего не исключаю», - пояснил Макрон в интервью телеканалу TF1.

Президент Франции последний раз был с визитом в Москве 7 февраля, еще до своего переизбрания на новый срок. Тогда главной темой переговоров стала ситуация вокруг Украины. Макрон отмечал, что цель его визита — не допустить ухудшения обстановки.

Макрон временно отказался от переговоров с Путиным

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

При этом глава государства констатировал, что не существовало ни одного шанса решить проблему Донбасса мирным путем, а если бы он был, то Россия бы его использовала.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,
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