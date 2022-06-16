Макрон высказался о возможности нового визита в Москву

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает своего визита в Россию, однако для этого должны быть определенные условия. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Для того, чтобы я отправился в Россию, должны быть созданы предварительные условия…Но я ничего не исключаю», - пояснил Макрон в интервью телеканалу TF1.

Президент Франции последний раз был с визитом в Москве 7 февраля, еще до своего переизбрания на новый срок. Тогда главной темой переговоров стала ситуация вокруг Украины. Макрон отмечал, что цель его визита — не допустить ухудшения обстановки.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».