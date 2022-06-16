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12 минут назад

США оценили эффективность санкций против России

Газета.Ru

Соединенные Штаты придерживаются своей стратегии санкционного давления на Россию и считают ее эффективной. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, сообщает РИА «Новости».

США оценили эффективность санкций против России
Фото: Jae C. Hong/APJae C. Hong/AP

«Мы по-прежнему придерживаемся нашей стратегии... Эта стратегия не только предполагает финансовые санкции, но и меры экспортного контроля, которые в ближайшее время и еще в большей степени в долгосрочной перспективе посадят на голодный паек российскую промышленную и технологическую базу для оборонного, космического, иных критических и стратегических секторов», — сказал Прайс.

В качестве подтверждения этой позиции он привел заявление Банка России о том, что российская экономика уже не будет той, какой была до 24 февраля.

При этом он отметил, что Соединенные Штаты вывели из-под действия ограничительных мер сельскохозяйственную продукцию и удобрения, а также продолжают делать «все возможное для минимизации» издержек для США и других государств.

Газета The New York Times ранее отмечала, что доходы России от продажи нефти и газа только растут, несмотря на множественные антироссийские санкции и отказ европейских государств приобретать топливо. Аналитики посчитали, что доходы России стали беспрецедентными из-за огромных цен на нефть и газ. Например, в 2022 году экспортная цена на российское топливо более чем на 60% выше показателей 2021 года.

В мире,Нед Прайс,Банк России,Госдеп США,
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