Макрон призвал «подать сигнал» Украине

ЕС готов предоставить Украине статус кандидата на вступление, так как просто не имеет права сказать украинцам, чтобы они приходили позже. Об этом заявил сегодня президент Франции Эммануэль Макрон, пишет РИА «Новости».

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«Мы не имеем права сейчас... в такой сложный момент сказать украинцам: «Приходите позже». Так что мы должны подать им сигнал уже сейчас: да, мы готовы сейчас предоставить вам статус кандидата», - сказал Макрон в интервью телеканалу TF1.

28 февраля на фоне российской спецоперации президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. 17 июня Еврокомиссия должна подготовить рекомендации по вопросу предоставления статуса кандидата на вступление Украины в ЕС.