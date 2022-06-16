Макрон призвал «подать сигнал» Украине

ЕС готов предоставить Украине статус кандидата на вступление, так как просто не имеет права сказать украинцам, чтобы они приходили позже. Об этом заявил сегодня президент Франции Эммануэль Макрон, пишет РИА «Новости».
«Мы не имеем права сейчас... в такой сложный момент сказать украинцам: «Приходите позже». Так что мы должны подать им сигнал уже сейчас: да, мы готовы сейчас предоставить вам статус кандидата», - сказал Макрон в интервью телеканалу TF1.
28 февраля на фоне российской спецоперации президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. 17 июня Еврокомиссия должна подготовить рекомендации по вопросу предоставления статуса кандидата на вступление Украины в ЕС.
Обозреватель чешской газеты Aktualne Катержина Шафаржикова прогнозирует, что Еврокомиссия примет положительное решение. Однако в ЕС растет число стран, которые скептически оценивают вступление в союз Украины. В частности, по ее словам, Нидерланды и Швеция уже обратили внимание на то, что за счет Украины объединение «обогатится» 40-миллионами бедных граждан и разрушенной экономикой страны.