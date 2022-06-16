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47 минут назад

Сирия официально начала процедуру признания ДНР

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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале рассказал, что президент Сирии Башар Асад объявил об официальном начале процедуры признания республики.

Сирия официально начала процедуру признания ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент САР объявил об официальном старте процедуры признания республики. Мы со своей стороны готовы к полноценным отношениям по всем направлениям», — написал Пушилин.

Он также отметил схожее понимание общности пути народов Донбасса и Сирии в борьбе против недружественных западных стран. Кроме того, по его словам, главе арабской республики было предложено рассмотреть возможность участия страны в международном трибунале над украинскими военными, которых обвиняют в совершении преступлений против жителей Донбасса.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «цель номер один на Украине» для России. Он подчеркнул, что главной целью Москвы является защита Донбасса. Он отметил, что все больше людей выражает желание не связывать свое будущее с Киевом по мере освобождения территорий.

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