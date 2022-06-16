Сирия официально начала процедуру признания ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале рассказал, что президент Сирии Башар Асад объявил об официальном начале процедуры признания республики.

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«Президент САР объявил об официальном старте процедуры признания республики. Мы со своей стороны готовы к полноценным отношениям по всем направлениям», — написал Пушилин.

Он также отметил схожее понимание общности пути народов Донбасса и Сирии в борьбе против недружественных западных стран. Кроме того, по его словам, главе арабской республики было предложено рассмотреть возможность участия страны в международном трибунале над украинскими военными, которых обвиняют в совершении преступлений против жителей Донбасса.