Установлена личность третьего пропавшего на Украине американца

Третьим пропавшим на Украине американцем оказался ветеран морской пехоты США в отставке Грейди Курпаси. Об этом сообщает CNN.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Личность военного подтвердила его жена. Телеканал также установил контакт с другом Курпаси Джорджем Хитом, который заявил, что в последний раз слышал о нем между 23 и 24 апреля.

Курпаси прослужил в Корпусе морской пехоты США 20 лет, уйдя в отставку в ноябре 2021 года, после чего решил отправиться добровольцем на Украину.

«Он хотел пойти и помочь украинскому народу. На самом деле он не собирался воевать», — рассказал Хит.

Курпаси прибыл на Украину 7 марта и добрался до Киева 21 марта. По словам Хита, военному вместе с другими членам иностранного легиона было поручено занять наблюдательный пост в конце апреля под Херсоном. Примерно в это время он перестал выходить на связь со своей женой и друзьями в США.

Курпаси попал под обстрел 26 апреля, когда пошел помочь сослуживцам, попавшим под обстрел на боевом посту. Он связался с украинскими военными, чтобы они открыли ответный огонь. «Это был последний раз, когда о нем что-то слышали», — пересказал Хит показания других членов иностранного легиона.