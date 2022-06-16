Названы четыре противника вступления Украины в ЕС

Швеция, Нидерланды, Португалия и Венгрия сомневаются в необходимости вступления Украины в Европейский союз и могут выступить против него. К такому выводу пришла в своей статье обозреватель чешской газеты Aktualne Катержина Шафаржикова.

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28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения. 17 июня Еврокомиссия должна подготовить рекомендации по вопросу предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС Украине.

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По мнению Катержины Шафаржиковой, Еврокомиссия, скорее всего, примет положительное решение. Но оно должно быть утверждено единогласно странами-членами ЕС, а количество скептиков растет.

В частности, премьер-министр Португалии Антонио Коста констатировал, что видит «риск в формировании ложных ожиданий, которые приведут к горьким разочарованиям». При этом он призвал ЕС сосредоточиться на том, как помочь украинцам «здесь и сейчас».

В свою очередь одни из основных плательщиков в бюджет Евросоюза Нидерланды и Швеция обратили внимание на то, что за счет Украины объединение «обогатится» 40-миллионами бедных граждан и разрушенной экономикой. При этом существует еще одна проблема – благодаря большой численности населения Украина займет пятое место в Совете ЕС по числу голосов и будет претендовать на большие дотации, отмечает обозреватель.

«Нельзя исключить, что сюрприз на саммите преподнесет венгерский премьер Виктор Орбан, который на протяжении нескольких недель блокировал европейское эмбарго на российскую нефть, а под конец потребовал уступок в интересах русского патриарха Кирилла», - отмечается в статье.

При этом позиция Франции и Германии по поводу предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС также пока остается неопределенной, констатировала Шафаржикова.