В офисе Зеленского перечислили четыре плохих сценария для Украины

Советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович назвал несколько плохих сценариев развития ситуации на Украине, порассуждав, к чему именно должна стремиться страна. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Российский лидер назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

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По мнению Арестовича, сейчас уже невозможно возвращение к прежней жизни, «чтобы все было по-старому, по-доброму», и украинцам следует задуматься о том, какой будет «новая Украина».

При этом он считает, что четыре уже существующих «проекта» развития - еврооптимистичный, националистический, советский и российский – только наносят вред Украине.

Примером «российского» он назвал спецоперацию, а «советского» то, что ее достижения будут легитимизированы. «Националистическим» проектом советник главы офиса президента Украины посчитал создание «анти-России». Арестович раскритиковал и «еврооптимистический» проект развития Украины.

По его словам, еврооптимисты «пытаются делать хорошую мину при плохой игре», и старательно изображают, что «пипеточная помощь Запада - это и есть высшая мудрость Европы».

Они не замечают отсутствия у Европы намерения помогать Украине и «бороться здесь с советским и российским проектами», констатировал Арестович.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.

Однако на саммите во Франции 10 марта было заявлено, что ускоренное вступление Украины в ЕС невозможно. При этом госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон подчеркнул, что Украина не сможет стать членом ЕС, пока на ее территории идут боевые действия.