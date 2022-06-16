Пока вы не уснули: просьба России к Турции и большое выступление Путина в Петербурге

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Россия обратилась с просьбой к Турции

Спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев рассказал, что Россия обратилась к Турции с просьбой отказаться от проведения военной спецоперации на севере Сирии. Его слова приводит РБК.

Лаврентьев заявил: Москва полагает, что это не решит проблему с безопасностью Турции.

По некоторым данным, вооруженные силы Турции и боевики Сирийской свободной армии (ССА) завершили подготовительные работы к новой операции в Сирии. На данный момент армия ожидает приказа Анкары для начала операции.

В Госдуме пригрозили ударом по Киеву в случае атаки Крымского моста

Приведение в действие угрозы нанести удар по Крымскому мосту станет самоубийством, в случае даже попытки провокации центры принятия решений на Украине будут незамедлительно уничтожены. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, сообщает в четверг, 16 июня, РИА Новости.

«За их попытки и планы последует молниеносное возмездие. Будут уничтожены центры принятия решений, в том числе в Киеве», — сказал он.

Анонсировано большое выступление Путина в Петербурге

Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня будет большим, сообщил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра Путин работает на форуме, в два часа дня (14:00 мск - прим. ТАСС) - большая пленарка, большое выступление Путина ожидаем. Президент готовится к нему", - сказал Песков.

Он напомнил, что на 17 июня также запланирована встреча Путина с президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым.

"Состоится беседа двух президентов, рабочий обед двух президентов", - пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Набиуллина высказалась о возможном запрете доллара

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала, что доллар и евро в России запрещены не будут, передает ТАСС.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, она пообещала, что россияне сохранят свои валютные вклады. Также Набиуллина призвала снять большинство валютных ограничений по мере возможной стабилизации ситуации.

Давление на российскую экономику, связанное с ухудшением внешних условий, может сохраниться надолго или даже навсегда, отметила также глава ЦБ. Глава регулятора считает, что «по-прежнему» ситуация для экономики страны обстоять уже не будет.

В Госдуме разъяснили слова Медведева об исчезновении Украины

Под словами об исчезновении Украины имеется в виду уничтожение украинской государственности, администрации во главе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, пояснил «Ленте.ру» замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сомнение в том, что Украина будет существовать через два года.

«А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?» — написал политик в своем Telegram-канале.

Пушилин назвал возможные сроки окончания СВО на Украине

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в интервью РИА «Новости», что поддерживает позицию о возможности завершения спецоперации на Украине к концу года.

«Я очень на это надеюсь», — сказал Пушилин.

Таким образом он ответил на вопрос о том, поддерживает ли он мнения депутата Госдумы Адама Делимханова, который допустил возможность завершения спецоперации до конца года.

Подразделения ЛНР прорвались на завод "Азот" в Северодонецке

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что химический комбинат «Азот» в Северодонецке будет освобожден, подразделения ЛНР уже зашли на предприятие, передает ТАСС.

Он отметил, что о сроках освобождения предприятия от украинских боевиков говорить пока рано.

«Полностью оттуда выбить вооруженные украинские формирования у нас пока не получается. В любом случае мы поставленной цели достигнем, для этого нужно время», — рассказал он на полях Петербургского международного экономического форума.

МВД разъяснило правила пребывания граждан Украины, ДНР и ЛНР на территории РФ

МВД России разъяснило правила пребывания граждан Украины, ЛНР и ДНР. По истечению временного срока пребывания они смогут остаться в РФ даже без разрешительных документов. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, несмотря на снятие в отношении Украины, ДНР и ЛНР временных ограничений на транспортное сообщение, их граждане могут после 17 августа оставаться в России даже без документов. Их не будут привлекать к административной ответственности, высылать за пределы России, а также ограничивать въезд на территорию РФ.

«Гражданам названных государств, в том числе не имеющим документов, удостоверяющих личность, или документов с истекшим сроком действия, рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД России для продления срока временного пребывания на территории РФ», - сказала Волк.

Россия может остаться без собственных процессоров

Leonid S19/commons.wikimedia.org, CC BY-SA 4.0

Компания «Байкал Электроникс» может заморозить проект выпуска серверных процессоров Baikal-S, которые представила в конце 2021 года. Об этом узнала газета «Коммерсант». Причиной стал отказ тайваньской TSMC заключать новые контракты. Как утверждают источники издания, в Россию также не поступают уже произведённые процессоры для компьютеров и ноутбуков Baikal-M. Компания получала помощь от государства на разработку процессоров.

По данным газеты, до конца 2022 года «Байкал Электроникс» собиралась заказать у тайваньского производителя 300 000 процессоров. К 2025 году этот показатель должен был вырасти в два раза. На расширение собственной линейки российский производитель процессоров планировал потратить 23 млн рублей.

НХЛ запретила вывозить Кубок Стэнли в Россию

Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретила вывозить Кубок Стэнли в Россию и Белоруссию в этом году. Как сообщает «Чемпионат.com», об этом игрокам рассказал комиссионера НХЛ Билл Дэйли.