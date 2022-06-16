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16 минут назад

Нидерланды заявили о разоблачении российского шпиона

Lenta.ru

Служба разведки Нидерландов заявила о разоблачении российского шпиона, пытавшегося под чужим именем устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге, который расследует обвинения в военных преступлениях на Украине. Об этом пишет Reuters.

Нидерланды заявили о разоблачении российского шпиона
Фото: Callum Parker / UnsplashCallum Parker / Unsplash

По информации агентства, задержанный — Сергей Владимирович Черкасов — пытался въехать в Нидерланды как гражданин Бразилии для прохождения стажировки в суде в апреле.

Как сообщил глава разведки Эрик Акербум, это была долгосрочная операция ГРУ. В заявлении Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) говорится, что мужчину, представившегося Виктором Мюллером Феррейрой, задержали в аэропорту Нидерландов, объявили нежелательной персоной и отправили следующим рейсом обратно в Бразилию.

Уточняется, что в Бразилии задержанному грозит судебное разбирательство.

В мире,Виктор Мюллер,Сергей Черкасов,ГРУ,
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