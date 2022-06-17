«КНР сделала свой выбор»: США уточнили позицию Китая по украинскому вопросу

Власти Соединенных Штатов считают, что Китай занимает сторону России в украинском конфликте, несмотря на заявления о нейтралитете. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
«КНР уже сделала свой выбор. Спустя более трех месяцев с начала российского вторжения на Украину Китай, несмотря на все сотворенные там бедствия, человеческие жертвы, глобальные последствия, в том числе для продовольственной безопасности... все еще предпочитает занимать сторону России», — цитирует РИА Новости политика.
При этом он назвал позицию нейтралитета со стороны КНР пустым заявлением.
Ранее «СП» писала, что президент Соединенных Штатов Джо Байден уверен, что санкционная политика в отношении России была для Вашингтона лучшим выбором. Ибо не отреагировать на ситуация на Украине было нельзя.