«КНР сделала свой выбор»: США уточнили позицию Китая по украинскому вопросу

«КНР уже сделала свой выбор. Спустя более трех месяцев с начала российского вторжения на Украину Китай, несмотря на все сотворенные там бедствия, человеческие жертвы, глобальные последствия, в том числе для продовольственной безопасности... все еще предпочитает занимать сторону России», — цитирует РИА Новости политика.