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45 минут назад

Вован и Лексус разыграли Роулинг от имени президента Украины

Алиса Селезнёва

Пранкеры Вован и Лексус от имени президента Украины Владимира Зеленского разыграли известную британскую писательницу Джоан Роулинг. Видеозапись разговора они представили на Петербургском международном экономическом форуме, пишет РИА Новости.

Вован и Лексус разыграли Роулинг от имени президента Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поинтересовались автора саги о юном волшебнике Гарри Поттере, сможет ли она сменить форму шрама главного героя с молнии на украинский трезубец, а прическу героя - на чуб в запорожском стиле.

«Я изучу этот момент... Может быть, мне было бы полезно сделать что-то с этим самой, в соцсетях. Я думаю, что это сразу попадет в газеты. Безусловно, это то, что я могу сделать сама», - ответила она.

При этом Роулинг высказалась в поддержку антироссийских санкций, заявив, что «необходимо оказывать давление на Россию культурно и экономически».

«Я, безусловно, поддерживаю гораздо более жесткие санкции против России», - заверила она пранкеров.

Писательница также назвала удачной шутку о том, что на ракетах, запускаемых по Донецку и Луганску, можно писать «авада кедавра» (заклинание смерти в книгах о Гарри Поттере), пишет «Газета.ру».

Вован и Лексус выложили полную версию разговора с Уоллесом

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес рассказал во время разговора с Вованом и Лексусом, что Великобритания поставила Украине практически все свои переносные противотанковые управляемые ракеты NLАW. При этом СМИ Уоллес заявил, что ему позвонил самозванец, выдававший себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. По словам Уоллеса, собеседник «задал ему несколько вводящих в заблуждение вопросов, и после того, как у него возникли подозрения, он прервал звонок».

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вручила российским пранкерам главную награду в специальной номинации «Мир должен знать» в рамках церемонии вручения Первой национальной премии интернет-контента.

В мире,Денис Шмыгаль,Алексей Столяров,Владимир Зеленский,Бен Уоллес,Владимир Кузнецов,Мария Захарова,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,МИД России,
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